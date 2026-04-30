Muğla'da 2 Kadını Öldüren Cinayet Şüphelisi İntihar Girişiminde Bulundu

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı 2 kadını ateşli silahla öldürmekle suçlanan kişi polisin takibi üzerine kendisini de göğsünden vurdu. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Ecevit C, bir otelin girişinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve 32 yaşındaki Hatice Yeysikan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahına sarılan Ecevit C, iki kadına kurşun yağdırarak olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Saldırı sonucu Serap Yılmaz olay yerinde, ağır yaralı Hatice Yeysikan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet güçlerinin takibi sonucu köşeye sıkıştırılan zanlı, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

