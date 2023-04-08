Muğla Büyükşehir Ekipleri, Malatya'da Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesi Malatya'da zarar gören altyapı sistemlerinin tamiratı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar bölgeye gıda, konteyner, çadır, battaniye, kişisel hijyen malzemeleri ulaştıran ve hasar tespit çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra teknik personeliyle de yapılan çalışmalara destek sağlıyor.

Deprem felaketi nedeniyle zarar gören içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısı eksiklerinin giderilmesi için bölgeye giden MUSKİ ekipleri, Malatya'da çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da kurulan çadır ve konteyner kentlere, içme suyu hatları ve elektrik bağlantıları yapmaya devam ediyor. Ekipler konteyner kentlerin kurulacağı bölgelerin alan düzenlemesinin yanı sıra çadırlardan atık su alımı gerçekleştirip, yemek çadırlarına içme suyu takviyesinde bulunuyor.