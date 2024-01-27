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Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle 22 Bin 729 Haneye Ulaştı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana Evde Bakım Hizmeti vererek 13 ilçede 22 bin 729 haneyi ziyaret etti ve 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı Evde Bakım Hizmeti ile bugüne kadar 13 ilçede 22 bin 729 haneyi ziyaret ederek 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler, enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetini, Muğla'nın 13 ilçesinde ve 569 mahallesinde 93 personel, 29 hasta nakil aracı ve ambulansı ile devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde 22 bin 729 hanede, 26 bin 640 kişiye, 364 bin 32 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verildi. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşını yapıyor, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

EVDE BAKIM VE HASTA NAKİL HİZMETİNDEN 43 BİN 021 VATANDAŞ YARARLANDI

Sağlık hizmetlerinde hasta nakil hizmeti ile de vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinden yararlanan ve talep eden vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını deneyimli personeli ve hasta nakil ambulansları ile yapıyor. Bugüne kadar 62 bin 611 nakil gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden 16 bin 381 vatandaş yararlandı. Büyükşehir'in evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayısı 43 bin 021 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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