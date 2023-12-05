Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Genel Merkezi'nde danışman olarak görevine devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada aday olmayacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün bundan sonra CHP Genel Merkezi'nde kuracakları danışma masasında 'danışman' olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Özel, grup toplantısına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Gürün'ün istese Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve devam edebileceğini vurgu yapan Özgür Özel, ancak Gürün'ün her siyasiye nasip olmayacak şekilde veda ettiğini söyledi. Özel, "Muğla'da Osman Gürün devam etse devam eder. Muğlalılar da bu kadar hizmetin hakkını verir. Ama Osman Gürün geldi bize dedi ki; 'Ben Muğla'ya hizmet ettim ve bir noktaya getirdim. Sizler bundan sonraki süreçte gençler kadınlar diyorsunuz. Ben bundan sonra Muğla'nın abisi olarak bayrağı teslim ediyorum' dedi. Kendisine teşekkürlerimi minnetlerimi sunuyorum. Allah tüm siyasilere böyle bir veda nasip etsin" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün özellikle çevre ve imar uygulamaları konusunda büyük emek verdiğini söyleyen Özgür Özel, bu nedenle Genel Merkezde oluşturacakları danışma masasında Başkan Gürün'ün görev alacağını ve diğer belediye başkanlarına danışmanlık yapacağını söyledi. Özel, "Yatay mimariyi Muğla'da uygulayan Belediye Başkanımız Osman Gürün, 4 kattan fazlasına imar vermemiş. Son 10 yılda tam 189 dava açmış. Çevreyi korumak ya da kendi vermediği yüksek kat uygulamalarını durdurmak için. Devletimiz Muğla'ya 3 Milyar TL yatırım yapmış. Osman Başkanım ise Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tam 8 Milyar TL yatırım yapmış" diyerek önümüzdeki süreçte Dr. Osman Gürün'ün CHP Genel Merkezi'nde danışman olarak görevini sürdüreceğini kaydetti. - MUĞLA