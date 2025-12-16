Haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı Haber Videosunu İzle
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan, sabah saatlerinde trafikte saldırıya uğradı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü.

AMELİYATA ALINDI

Yerden kalkan 2 kişi Arkan'ı darbettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Arkan, Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkan'ın ameliyat edildiği öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Danışmanı Saldırıya Uğradı: 4 Gözaltı

PLAKASIZ MOTOSİKLETİ BIRAKIP OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacı Şerif Ağa Sokak'ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, ARAÇLARINDAN 1 MİLYON ÇIKTI

Ekipler, Ortaca ilçesinde S.C.E. ve C.T.Ş'yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.'yi de Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Danışmanı Saldırıya Uğradı: 4 Gözaltı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Kayıp olarak aranan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu

Korkunç olay! Kaybolan eski muhtar varilin içinde ölü bulundu
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Ergin Ataman'dan olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı

Maç sonunda olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı
Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: 'Kapımız ona açık'

ABD ile başı belada olan lidere sıcak davet: Kapımız açık
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
title