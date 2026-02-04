Haberler

Muğla'da 2026 "Gençlik Yılı" ilan edildi

Muğla'da 2026 'Gençlik Yılı' ilan edildi
Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026 yılını Muğla'da 'Gençlik Yılı' olarak ilan etti. Gençlerin şehirlerinin yarınlarını inşa etmede aktif rol alacakları vurgulanırken, kapsamlı etkinlikler planlandığı açıklandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, düzenlenen lansmanla 2026 yılını Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan etti. "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" mottosuyla yola çıkan projede, gençlerin şehrin yarınlarını inşa etmede bizzat rol alacağı vurgulandı.

Muğla Valiliği himayelerinde hayata geçirilen "2026 Muğla Gençlik Yılı" projesinin lansmanı, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin sadece katılımcı değil, sürecin mimarı olacağını belirten Akbıyık, "Bugün burada yalnızca bir yılı ilan etmek için değil, Muğla'mızın yarınlarını inşa edecek güçlü bir iradeyi ortaya koymak için toplandık" dedi.

"Gençler sadece izleyici değil, sürecin mimarı olacak"

Konuşmasında gençliğe duyduğu sarsılmaz güveni dile getiren Vali Akbıyık, 2026 yılının bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Gençliği sadece bir yaş dönemi olarak değil; üretmenin, cesaretin ve sorumluluğun adı olarak nitelendiren Akbıyık, şu ifadeleri kullandı: "2026 yılı; gençlerin sadece izlediği değil; söz söylediği, fikir ürettiği ve yön verdiği bir yıl olacaktır. Sizler bu sürecin yalnızca takipçisi değil, bizzat mimarı olacaksınız."

Aile yılı vizyonundan ilham alındı

Projenin temelinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Aile Yılı" vizyonunun yattığını belirten Vali Akbıyık, güçlü bir toplumun ancak değerlerine bağlı, bilinçli bir gençlikle mümkün olduğunu vurguladı. Bilgi ve teknoloji çağında gençlerin eğitiminden sporuna, sanatından bilimine kadar her alanda destekleneceğinin müjdesini verdi.

Dolu dolu bir program kapıda

Lansmanda paylaşılan bilgilere göre, 2026 Gençlik Yılı kapsamında geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

"Siz hayal edin, biz destek olalım"

Vali Akbıyık, konuşmasını gençlere yönelik sıcak bir mesajla sonlandırdı: "Siz hayal edeceksiniz, biz destek olacağız. Siz üreteceksiniz, biz yanınızda olacağız. Siz başaracaksınız; Muğla kazanacak, Türkiye kazanacaktır."

Program, "Gençliğin Enerjisi Muğla'nın Gücü, Gençliğin Nefesi Muğla'nın Sesi" sloganlarıyla ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
