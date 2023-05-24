Muğla 1. İdare Mahkemesi, Taş Ocağı İçin Verilen 'Çed Gerekli Değildir' Kararını Durdurdu

Muğla 1. İdare Mahkemesi, Bodrum’da; Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda yapılmak istenen taş ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Avukat Remzi Kazmaz, "Bu karar Bodrum’un geleceği için çok önemli" dedi.

ESMA TURAN

Muğla 1. İdare Mahkemesi, Bodrum'da; Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda yapılmak istenen taş ocağı için verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Avukat Remzi Kazmaz, "Bu karar Bodrum'un geleceği için çok önemli" dedi.

Bodrum'a bağlı Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahalleleri sınırları içinde kalan alanda açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının itirazı sonuç verdi. Taş ocağına verilen "ÇED gerekli değildir" raporuna karşı açılan davada Muğla 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Taş ocağı için geçen yıl verilen "ÇED gerekli değildir" kararı sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar, projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı ve bilirkişi heyeti 2022 yılı Aralık ayında taş ocağında inceleme yaptı.

Nisan 2023'de çıkan raporda taş ocağının neden olduğu tozun, ormana ve zeytin ağaçlarına zarar verebileceği, biyoloji bilimi, çevre ve ziraat mühendislikleri açısından "ÇED gerekli değildir" kararının uygun görülmediği belirtilmişti. Rapor sonrası Muğla 1. İdari Mahkemesi bölge halkının lehine karar vererek, projenin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere karar verilmiştir" denildi.

"TALEPLERİMİZ HAKLI BULUNDU"

Avukat Remzi Kazmaz mahkeme kararının Bodrum'un geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Muğla Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı hukuksal yasaya aykırı, çevre sağlığına ve ekosisteme zarar verecek nitelikte. Proje tanıtım dosyasının teknik açıdan eksik ve yetersiz bilgilerle oluşturulduğu, çevre ve görsel ile uyuşmayacağı, üretim esnasında çok büyük miktarda toz ve gürültünün ortaya çıkacağı, maden ocağının yakınında mesken ve yaşam alanlarının bulunduğu, ayrıca zeytinlik alanlarının olduğu ve 3. derece doğal sit alanı olduğu gerekçesiyle biz ÇED raporunun iptali kararı verilmesi için dava açtık. Mahkemenin atadığı bilirkişilerin yaptığı incelemede bizim taleplerimiz haklı bulundu. Mahkeme Kızılağaç,Yalıçiftlik ve Çamlık mahallelerin geleceği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar Bodrum'un geleceği için çok önemli. Bu konuda bize destek olan tüm köylüler, belediye başkanı Ahmet Aras'a ve çevre dostlarımıza teşekkür ederim."