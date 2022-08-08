Müftülükten vatandaşlara aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla Yozgat İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet meydanında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Düzenlenen aşure ikramına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Muharrem ayının önemine değindi.

"10 muharremin anlamını yakaladığımızı düşünüyorum"

Müftü Gülden aşure ikramı sonrası yaptığı açıklamada; "Yozgat müftülüğü olarak bugün Cumhuriyet meydanında Yozgatlı kardeşlerimize peygamberlerden bize devrolan bu mirası yaşatmak 10 muharremi ikramla kardeşlerimize tebessümle şehrimizle bütün çeşitliliği ile Valimiz Ziya Polat'tan başlayarak şehrimizi idare eden siyasi diğer kurumları davet ederek burada bir birliktelik oluşturduk. Vatandaşlarımızda büyük katılım gösterdi. Bu anlamda 10 muharremin anlamını yakaladığımızı düşünüyorum. Muharrem ayı hazreti peygamberin ehli beytin gözde delikanlılarının hazreti Hüseyin efendimiz ve onunla beraber 70 şehidimizin bugün itibariyle şahadet şerbeti içmiş olması noktasında Müslümanlar arasında ki bir takım hukuku olan sıkıntıların bu ayda ki bu güzelliklerin de dikkate alınarak unutulması, onların üstlerinin örtülmesi değil de yad edilip onlardan ders alınması ve önümüzde ki günlere birlik beraberlik huzur ve kardeşlik içerisinde yürünmesi anlamında muharrem ayı bizlere böyle bir çağrı yaptı. Yozgatlı kardeşlerimiz bizim davetimize icabet etti güzel bir ortam oluştu" dedi.

"Yaklaşık bin 500 2 bin kişiye aşure ikramımız oldu"

Yaklaşık bin 500 2 bin kişiye aşure ikram ettiklerini belirten Gülden, " Muharrem ayının 10'u bugün Muharrem ayı Kuran'ı Kerimde rabbimizin haram olarak ilan ettiği haramı neyi ilan etti her türlü kötülüğü kavgayı haram kıldığı ama bunun karşısında kardeşliği birliği beraberliği bereketi önümüzü açtığı bir mevsimdeyiz. Muharrem ayı bütün peygamberlerin bir takım güzellikleri tecrübe ettiği hazreti Adem'den itibaren Hazreti Peygambere kadar birçok peygamberin bir takım sıkıntılardan kurtarıldığı bir takım nimetlerle yüzleştiği bir ay. En son Hazreti Nuh'un gemisiyle beraber kurtuluş sonrası gemide bulunan yiyeceklerle bir aşure yapılıp onlarla beraber ikramın bir bereketin meydana gelmesini temsil etmesi bakımından Hazreti Peygamber döneminde gerek 9-10-11 muharrem günlerinde oruç ibadetiyle bugünlerin karışlanması gerekse bu ayda etrafımızda ki insanlara pişirdiğimiz aşure yemeğini ikram etme suretiyle bu mevsimin bereketinden istifade etmesi noktasında öteden beri idrak edildiği bir gün içerisindeyiz" diye konuştu. - YOZGAT