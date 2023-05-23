Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Müftülükte nikah tercih sebebi

Müftülükte nikah tercih sebebi

Yerel Haberler

Müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, resmi nikah kıymaya yetişemiyor.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, resmi nikah kıymaya yetişemiyor.

Uygun ve elverişli olan müftülük salonu nikah kıydırmak isteyen gençlerin ve ailelerin tercih sebebi oluyor. Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler, İkranur Güler ve Muzaffer Civan çiftinin nikahını kıydı ve resmi evlilik cüzdanını da çifte takdim etti.

Düzenlenen nikah töreninin ardından çiftlere iki cihan saadeti dileyen Özler, resmi nikah töreninde müftülerin de nikah kıymasına imkan sağlayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından resmi nikah kıymaya devam ettiklerini ve bundan sonra da vatandaşları resmi nikah kıymaya teşvik edeceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title