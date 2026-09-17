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Müftüler Zara’da toplandı

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Müftüler Zara’da toplandı
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Sivas İl Müftüsü Hasan Limon’un başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla ilçe müftüleri toplantısı Zara’da gerçekleştirildi.

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon'un başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla ilçe müftüleri toplantısı Zara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, idari konuların yanı sıra 2026-2027 eğitim-öğretim yılı içerisinde yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, gençlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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