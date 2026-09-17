Müftüler Zara’da toplandı

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Sivas İl Müftüsü Hasan Limon'un başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla ilçe müftüleri toplantısı Zara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, idari konuların yanı sıra 2026-2027 eğitim-öğretim yılı içerisinde yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, gençlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı