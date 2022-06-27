Müftü Mehmet Taştan göreve başladı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Şırnak'tan Adıyaman'a atanan Müftü Mehmet Taştan göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Şırnak'tan Adıyaman'a atanan Müftü Mehmet Taştan göreve başladı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adana İl Müftülüğüne, Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan ise Adıyaman'a atandı. Atama kararının ardından Mehmet Taştan, Adıyaman'da göreve başladı. Müftü Mehmet Taştan, çiçeklerle karşılandı. Müftü Mehmet Taştan, karşılama sonrasında müftü yardımcıları ve Müftülük görevlileriyle ilk toplantısını yaptı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Taştan Adıyaman Şırnak Müftü Yerel Haberler

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