Bolu'da 37 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 37 kişilik kafile, umre için dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Mudurnu ilçesinde Ramazan ayının ardından umre için kayıt yaptıran vatandaşlar, düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı. Programa umreye gidecek vatandaşların aileleri ve yakınları da katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, kafile için dualar edildi. Umreciler, yapılan duaların ardından otobüslerle yola çıktı. Kafilenin gece saatlerinde uçağa bineceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı