Osmanlı döneminden kalma geleneksel oyunlar yüzleri güldürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen 'Birikme Gecesi' orta oyunu, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlendi. Köy sakinleri ve bayram için gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 20 farklı oyun oynandı, yemekler yenildi ve bayramlaşıldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bir araya gelen köy sakinleri, tarihi geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 'Birikme Gecesi' isimli orta oyunu etkinliğinde buluştu. İlçenin kültürel mirasları arasında yer alan orta oyunlarında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Genellikle kış aylarında düzenlenen geleneksel etkinlik, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle ilkbaharın son günlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlar yaklaşık 20 farklı oyunu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Onlarca kişinin katıldığı programda oyunların ardından yemekler yenildi, köy sakinleri sohbet ederek bayramlaşma fırsatı buldu. Geleneksel kültürün yaşatıldığı etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
