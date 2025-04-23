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Mudurnu'da Öğrenciler 23 Nisan İçin Kaymakam Oldu

Mudurnu'da Öğrenciler 23 Nisan İçin Kaymakam Oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Öğrenciler, bir günlüğüne Kaymakamlık koltuğuna oturarak yeni bir okul talep ettiler.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Öğrenciler, bir günlüğüne Mudurnu Kaymakamı oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü dolayısıyla Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Kalaycıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine devretti. Öğrenciler bir günlük koltuğu devralırken, talep olarak ise Mudurnu ilçesine yeni bir okul yapılmasını istediler. Samimi ortamda geçen ziyarette Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, öğrencilerle sohbet edip hediyeler takdim etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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