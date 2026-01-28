Mudurnu'da Osmanlı geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve kış gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Birikme Geceleri' köyün gençleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Mudurnu'ya bağlı Delice köyü Bayramlı Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, büyüklerinden dinleyerek öğrendikleri orta oyunlarını yeniden canlandırdı. Köy muhtarı tarafından organize edilen etkinlik, köye tahsis edilen bir odada gerçekleştirildi. Sobanın etrafında toplanan vatandaşlar, yaklaşık 20 farklı oyunu oynayarak eğlenceli bir gece geçirdi. Elektrik, televizyon ve telefonun olmadığı dönemlerde, köy gençlerinin kış aylarında birer hafta arayla farklı evlerde toplanarak kendi aralarında hazırladıkları eğlencelerle uzun kış gecelerini değerlendirdiği birikme geceleri, günümüzde de aynı ruhla yaşatıldı. - BOLU