Mudanya'da Zeytinliklerde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangında yaklaşık 3 dönüm zeytinlik alanı yanarken, itfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Mudanya Halitpaşa Mahallesin Çepni yolu üzerinde çıkan yangın bölgede bulunan bazı zeytinlikler, küle döndü.

Yangın, saat 11: 30 civarında meydana geldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tepede bulunan zeytinlik alandaki yangın, rüzgarın olmaması sebebiyle kısa sürede kontrol altına alınarak yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda zeytin ağaçları yanarken çevredeki diğer zeytinlik alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili tahkikat da devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
