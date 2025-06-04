Mudanya'da Karaya Vuran Yunus, Duyarlı Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Mudanya'da Karaya Vuran Yunus, Duyarlı Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kıyıya vurmuş yunus balığı, sahildeki vatandaşlar tarafından denize geri gönderildi. Yunusun sağlıklı bir şekilde açık denize doğru yüzdüğü kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumsaz sahilinde karaya vuran yunus balığı, duyarlı vatandaşlar tarafından yeniden denize ulaştırıldı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran bir yunusu fark etti. Hareketsiz halde yatan yunusa hemen müdahale eden vatandaşlar, büyük çaba göstererek denize geri dönmesini sağladı. Yunusun sağlıklı olduğu ve yönünü bulup açık denize doğru yüzdüğü görüldü. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Doğal hayatı koruma adına örnek bir davranış sergileyen vatandaşlar, "Yunusun yeniden mavi sulara kavuşması bizi çok mutlu etti" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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