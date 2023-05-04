Mudanya'da aile ve gençliğe büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya ilçesine kazandırılan Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ile Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal yaşama değer katan projeleri çerçevesinde Mudanya İlçesi'ne Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırdı. Aile Destek Merkezi projesinde ilk olarak Ömerbey Mahallesi'nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı bina yıkılarak, ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapı ortadan kaldırılmış oldu. Burayı 7'den 70'e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüşmek için Aile Destek Merkezi projesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmasında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Ana Kucağı, Busmek Kurs Merkezi ve BADEM ile diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği modern bir merkez inşa etti.

Diğer taraftan kent merkezinin yanında ilçelere de gençlere özel merkezler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 12'nci merkezi Mudanya'da açtı. Büyükşehir tarafından 2009 yılında restore edilerek, sosyal tesis olarak hizmete açılan bir asırlık tarihi demiryolu işletme binası, Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürüldü. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencin ağırlanabildiği merkezde, ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlere deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuluyor.

Her mahallede izimiz var

Mudanya'da gençlik ve aileye değer katan iki tesisin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan altyapıya, kırsal kalkınmadan tarihi mirasa ve sel felaketinin yaralarının sarılmasına kadar her alanda Mudanya'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Algı yerine hizmet üretmenin derdinde olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gerçekten taş üstüne taş koymak için, şehre bir parça daha değer katmak için çalışma yapanları, canını dişine katanları, alın terini ortaya koyanları lütfen sadece algı yapanlarla karıştırmayın. Allah'a şükür izimizin olmadığı, kırsal anlamda desteğimizin olmadığı bir tane kırsal mahallemiz yok. Sahillerde çalışmayı biz yaptık. Aile Destek Merkezi'ni de Gençlik Merkezi'ni de biz yaptık. Diğerlerini de inşallah biz yapacağız, bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Aile Destek Merkezi'ne Mudanya'nın sembol ismi Şükrü Çavuş'un adını verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, merkezde ana kucağından Busmek kurslarına, psikolojik destekten diyetisyenliğe kadar tüm hizmetlerin ücretsiz verildiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, her iki projenin de ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Aile ve gençliği en iyi biz biliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da söz konusu aile ve gençlikse bu konuyu en iyi bilen siyasi hareketin içinde olduklarını söyledi. Aile ve gençliğin AK Parti öncesinde sadece genel müdürlük seviyesinde olduğunu açıklayan Ala, "Hem aileye hem gençliğe çok özel önem verdiğimiz için ikisini de bakanlık seviyesine yükselttik. Şimdi hem aile bakanlığımız var, hem Gençlik Spor Bakanlığımız var. Biz seçilme yaşını 18'e indirdik. ve bugün Mudanya'mızda hem gençlerimize hem aileye büyük değer katacak iki tesisin açılışını yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler açılışın ardından Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi'ni gezdi. Busmek kursiyerleri ile sohbet edip, Ana Kucağı sınırlarını gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra Gençlik Merkezi'ne gelip, burada da gençlerle buluştu.

Bu arada Kırşehir'de Genç Kadınlar Hentbol Türkiye şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcular, şampiyonluk kupasını Başkan Aktaş'a verdi. - BURSA