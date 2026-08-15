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TSK'da 205 general ve amiral ataması: Erzincan'da üst düzey görev değişimi

TSK'da 205 general ve amiral ataması: Erzincan'da üst düzey görev değişimi
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TSK'da 205 general ve amiral atanırken, Erzincan 3. Ordu ve İl Jandarma komutanlıklarında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Korgeneral Burhan Aktaş, Erzincan 3. Ordu Komutanı olurken; Tümgeneral Özkan Ulutaş, aynı komutanlığın kurmay başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TSK'da 205 general ve amiral atanırken Erzincan 3. Ordu ve İl Jandarma komutanlıklarında üst düzey görev değişimi gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Korgeneral Burhan Aktaş, Erzincan 3. Ordu Komutanı olarak atandı.

Genelkurmay Başkanlığı emrinde bulunan Tümgeneral Özkan Ulutaş ise Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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