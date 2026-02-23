MSKÜ'de Enerji Okuryazarlığı etkinliği gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) tarafından, Avrupa Birliği destekli Greenlıght-Yenilenebilir Enerji Eğitim Ağı: Yeşil ve Uyumlu Yarınlar için Öncü Girişimler projesi kapsamında bilgilendirme ve etkileşim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi ve Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, proje kapsamında geliştirilen STEM ders planları, öğretmen el kitabı ve dijital yeşil oyunlar tanıtıldı. Öğrenciler yalnızca dinleyici olarak değil, uygulamalı etkinlikler ve yarışmalar aracılığıyla sürece aktif katıldı. Düzenlenen bilgi yarışmaları ve oyun temelli etkinlikler, enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalığı artırırken programın eğlenceli ve dinamik bir atmosferde gerçekleşmesini sağladı.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yürütürken; Portekiz, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan kurumlar da ortaklık yapısında yer alıyor. Yürütücülüğünü MSKÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ve Doç. Dr. Gürcan Çetin'in üstlendiği Greenlight projesiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda enerji bilincinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim materyallerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

BİO tarafından organize edilen buluşmada aynı zamanda Üniversitede üretilen bilginin toplumla paylaşılmasının önemine dikkat çekildi. Haziran 2025'ten bu yana söyleşi, atölye ve bilim buluşmalarıyla bilimi kampüs dışına taşıyan BİO; çocuklardan gençlere, farklı yaş gruplarının bilimle doğrudan temas kurabileceği ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Bu etkinlik de üniversite-toplum etkileşimini güçlendiren çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı