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MSB, nefes kesen o tırmanışı paylaştı

Yerel Haberler

MSB, nefes kesen o tırmanışı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı'na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı'na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı. Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli komandoların katıldığı nefes kesen tırmanış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile 'Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı' gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Toros Dağları Burdur Yerel Haberler

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