MSB, İtalya fırkateyni ITS Luigi Rizzo'nun Antalya'ya liman ziyareti yaptığını bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyninin Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB, Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyetin, Antalya Deniz Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyni, Antalya'ya liman ziyareti icra etti. Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyet tarafından Antalya Deniz Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Müteakiben Antalya Deniz Komutanı Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin makamında ziyaret edildi" ifadelerine ye verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı