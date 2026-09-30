Haberler

MSB, İtalya fırkateyni ITS Luigi Rizzo'nun Antalya'ya liman ziyareti yaptığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, İtalya fırkateyni ITS Luigi Rizzo'nun Antalya'ya liman ziyareti yaptığını bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyninin Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta, Antalya Deniz Komutanlığını ve Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyninin Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB, Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyetin, Antalya Deniz Komutanlığını ziyaret ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyni, Antalya'ya liman ziyareti icra etti. Antalya'ya liman ziyareti kapsamında; İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyet tarafından Antalya Deniz Komutanlığına ziyaret gerçekleştirildi. Müteakiben Antalya Deniz Komutanı Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin makamında ziyaret edildi" ifadelerine ye verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

İsrail'in korktuğu kadar var! Pilotu havada defalarca bıçaklamış
Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal iddialar hakkında konuştu

Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon krizi genişliyor! Eski başkan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

Test sonuçları belli oldu, biri pozitif
Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim

Şiddet iddiasını reddeden Levent İnanır: Bir erkek kadına böyle vurmaz
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali