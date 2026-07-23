MSB: Eurofighter tedarik sürecinde eğitim planı açıklandı
MSB: "(Eurofighter Typhoon Tedarik Süreci'ne ilişkin) Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır.
MSB: "(Eurofighter Typhoon Tedarik Süreci'ne ilişkin) Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı