MSB'den KKTC mesajı: "Kardeşimiz için geldik"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik 'Kardeşimiz için geldik' mesajıyla F-16 uçaklarının önünde KKTC ve Türk bayraklarını içeren bir fotoğraf paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik fotoğraflı mesajını "Kardeşimiz için geldik" notu ile paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabından "Günün Fotoğrafı" etiketi ile yaptığı paylaşımda, gökyüzüne doğru kaldırılan KKTC ve Türk bayraklarının arasında uçan bir F-16'nın yer aldığı bir kareye yer verdi. Bakanlık, fotoğrafı "Kardeşimiz için geldik" notuyla yayımladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com


