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Motosikletlerin Şasi Numaralarını Değiştirip Satan Tamirci Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, motosikletlerin şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen Y.Ö. isimli tamirciyi yakaladı. Ele geçirilen 44 motosikletin çoğunluğunun çalıntı olduğu belirlendi.

Motosikletlerin şasi numaralarını değiştirip satan tamirciyi jandarma yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri motosikletlerin şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen tamirciyi çoğunluğu çalıntı 44 motosiklet ile yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde motosiklet tamirciliği yapan Y.Ö., isimli şahsın hurda, çalıntı motosikletler üzerinde silinti ve kazıntı yaparak tekrardan satış yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 10 adet motosikletin motor ve şasesinde kazıntı, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet motosikletin motor ve şasesinde uyumsuzluk, (change yöntemi kullanıldığı) 14 adet tescilsiz motosiklet ve 16 adet motosiklet kupası tespit edilerek toplamda 44 adet motosiklet ele geçirildi.

Olayın ardından Y.Ö., isimli şahsın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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