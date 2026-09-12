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Motosiklet tutkunları Güdül’de buluştu

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Ankara’nın Güdül ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Ankara Motofest, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını İnönü Mağaraları çevresinde bir araya getirdi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ankara Motofest, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını İnönü Mağaraları çevresinde bir araya getirdi.

Ankara'nın Güdül ilçesi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ankara Motofest'e ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan İnönü Mağaraları çevresinde bir araya geliyor. 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında katılımcılar kamp yapma ve sürüş keyfini birlikte yaşama fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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