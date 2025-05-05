Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Kazada motosikletle birlikte 20 metre sürüklenen sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kontrolden çıkarak 20 metre sürüklendi. Kazada kaldırıma savrulan sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 70 BGE 744 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol üzerinde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada motosikletle birlikte sürüklenen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.