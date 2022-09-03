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Motofest alanında propaganda tepkisi

Yerel Haberler

Motofest alanında propaganda tepkisi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Koray Avcı konserinde alanda geride kalan vatandaşların sanatçıyı görmeleri için hazırlanan led ekranda sanatçı yerine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çalışmalarının slayt şeklinde yayınlaması katılımcıların tepkisine neden oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Koray Avcı konserinde alanda geride kalan vatandaşların sanatçıyı görmeleri için hazırlanan led ekranda sanatçı yerine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çalışmalarının slayt şeklinde yayınlaması katılımcıların tepkisine neden oldu. Ayrıca basın mensuplarına psikolojik şiddet uygulandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesinin destekleri ile gerçekleştirilen Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali başladı. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı etkinlikte dün gerçekleştirilen Koray Avcı konseri ise tepkiye neden oldu. Konseri izlemeye gelenler ise propaganda sürprizi ile karşılaştı. Konserin gerçekleştirdiği alanda geride kalan ve sanatçıyı görme şansı azalan katılımcılar için hazırlanan dev led ekranlara yansıtılan görüntüler bir çok katılımcı tarafından tepkiye neden oldu. Led ekranının 3'te ikilik kısmını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek döneminde belediyenin yaptığı kaldırım, parke taşı döşeme ve diğer hizmetlere ayrılması sanatçının görüntüsünün dar bir alana sıkıştırılması ise katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Özellikle duruma tepki gösteren gençler konser yerine reklam izledikleri için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler.

Basın mensuplarına psikolojik şiddet ve kısmi gözaltı

Öte yandan, konser alanında basın mensuplarına psikolojik şiddet uygulandı. Konseri görüntülemek için davet edilen medya mensupları sahneye yakın bir alanda 'sanatçı geçecek' gerekçesi ile etrafı tel örgülerle kapatılmış alana alınarak yaklaşık 10 dakika dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Güvenlik görevlilerinin sürekli bağırarak psikolojik şiddet uygulamaları ise bir başka tepkiye neden oldu. Basın mensuplarının 'F tipi cezaevi, şartlı tahliye var mı' gibi espriler yaptığı olay daha sonra dışardaki bazı medya mensuplarının araya girmesi ile sona erdi.

Öte yandan, bazı medya mensuplarının da akredite edilmediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Zeybek Koray Avcı Karahisar Yerel Haberler

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