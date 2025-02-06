Mogadişu'da Türk Sağlık Ekipleri KBB Cerrahi Kampı Düzenledi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları iş birliğiyle kulak burun boğaz (KBB) cerrahi kampı gerçekleştirildi.

Türkiye'den giden gönüllü sağlık ekiplerinin katkılarıyla Medine Hastanesi'nde gerçekleştirilen kamp kapsamında önceden belirlenen KBB hastaları muayene edilerek, ihtiyaç duyulan cerrahi müdahaleler yapıldı. Bir hafta boyunca toplam 368 hasta muayene edilirken, 63 hasta başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşturuldu.

Kamp süresince yalnızca hastalara sağlık hizmeti sunulmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel sağlık çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler verilerek, sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlandı. Bu sayede Somali'de sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve uzun vadede sürdürülebilir sağlık çözümleri sunulması amaçlanıyor. TİKA ve Yeryüzü Doktorları iş birliğiyle hayata geçirilen sağlık kampı, Mogadişu'da yaşayan insanların sağlık hizmetlerine erişimini destekleyerek, toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sunuyor. - ANKARA