Modifiye otomobil sevdalıları Sinop'ta buluştu

Sinop'ta düzenlenen 4. Tuning Fest'te Türkiye'nin birçok yerinden 300 modifiyeli otomobil sevdalıları bir araya geldi.

Sinop King Club, tarafından bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tuning Fest etkinliğine Türkiye'nin her yerinden gelen modifiye sevdalıları katıldı. Hamsi yolu üzerindeki Sinop Belediyesi otoparkında düzenlenen festivalde 300 araç güzellik, basıklık ve desibel yüksekliği alanlarında birbirleriyle yarıştı. Festivale ev sahipliği yapan Sinop King Club Başkanı Mert Balcı, "Yaklaşık 300 araçla burada modifiye fuarımızı gerçekleştirdik. İstanbul'dan yüksek sesli modifiye araçlarımız geldi. Dördüncüsünü gerçekleştirdik bu sene seneye nasipse beşincisini düzenlemeyi düşünüyoruz'.' dedi.

Fuarda konuşan İstanbul Modifiyeli Araçlar ve Otomobilciler Derneği Başkanı Bayram Karateke, "Sinop King Club'ın düzenlemiş olduğu otofeste geldik. Yaklaşık 40 aracımızla hep birlikte geldik, üzerimize düşen görevi yaptık. Türkiye'nin 81 ilinde bu fuarlar düzenleniyor, biz de İstanbul Modifiyeli Araçlar ve Otomobilciler Derneği olarak katılım sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Fuara katılan katılımcılar arasında olan Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri, "Biz Sinop'un neresi olduğunu bilmezken araçlar sayesinde hep birlikte bir araya olduk. Şu anda Sinop'a 81 ilin 81'inden buraya arabalar geldi, dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Bu şekilde de devam edecek." ifadesini kullandı. - SİNOP