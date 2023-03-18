Mobilyacılar bir araya gelerek depremzedeler için seyyar tuvalet üretmeye başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da faaliyet gösteren mobilyacılar, bir araya gelerek deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için seyyar tuvalet üretmeye başladı. Üretimi tamamlanan seyyar tuvaletler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen 11 ili yaşayan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşların ve deprem bölgesinde çalışan personel için ihtiyaç duyduğu tuvalet ihtiyacı Kastamonu'daki ahşap üreticileri tarafından karşılanıyor. 'Ahşabın başkenti' olarak kabul edilen Kastamonu'da, Orman Bölge Müdürlüğü ile Kronospan Ağaç Sanayi Firması tarafından temin edilen hammadde ile mobilya firmalarının çalışanları tarafından mobil tuvalete dönüştürülüyor. Mobilyacılar tarafından işlenerek deprem bölgesine gönderilen seyyar tuvaletler, kullanıma hazır bir şekilde tasarlanıyor.

"Deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ihtiyacını giderebilmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ihtiyacını giderebilmek için el birliğiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen mobilya üreticisi Ergün Can, "Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için bizlerden yapılan talepler neticesinde deprem bölgesinde acil seyyar tuvalete ihtiyaç olduğu bizlere bildirildi. Bizlerde sanayideki esnaf arkadaşlarımızla birlikte yan yana gelerek deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ihtiyacını giderebilmek için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışarak deprem bölgesindeki ihtiyaçları gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu ürünlerimizi yaparken de ürünlerin OSB kısmını Kronospan Ağaç Sanayi firması, ağaç kısmını Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz karşılıyor. Bazı hayırseverlerin de destekleriyle bizler de esnaflar olarak tamamen kendi hayrımızla bu işleri gece gündüz demeden yapıyoruz. Deprem bölgesine ulaştırmak için en hızlı bir şekilde gayret ediyoruz. İnşallah oradaki vatandaşlarımızın da işlerine yarar. Bir an önce sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine devam edecekleri inancındayız. Bir tır 28 tane alıyor. Şu ana kadar 5 tır gönderdik, inşallah bu gece de çalışıp yarında 1 tır daha göndereceğiz" dedi.