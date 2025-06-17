Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanından Tebrik Ziyareti

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanından Tebrik Ziyareti
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Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Hülya Alcan, Haksen Konfederasyonu'na bağlı Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan'ı tebrik etmek için ziyaret etti. Dernek yönetimi, yeni görevinde Gödekmerdan'a başarılar diledi.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ve Sosyal Arabulucu Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyeleri Haksen Konfederasyonuna bağlı Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Mobbing ile Mücadele Derneği yönetimi, Haksen Konfederasyonuna bağlı Sağlıkta Hak Sendikasının geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul toplantısında Genel Başkan olarak seçilen Hak Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı ve Mobbingle Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi İlim Gödekmerdan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Mobbing ile Mücadele Derneği heyetinde Erzurum Başkanı ve Sosyal Arabulucu Jale Hülya Alcan, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Ayhan Türkez, Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Adıgüzel Yılmaz Subaşı, Elif Seda Selçuk, Şeyda Polat, Av Ahmet Akbayır, Av Furkan Hızarcı, Av Selçuk Yıldız ve Yonca Tolan yer aldı.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ve Sosyal Arabulucu Jale Hülya Alcan, Mobbingle mücadele derneği yönetim kurulu üyesi de olan İlim Gödekmerdan'a yeni görevinde başarı diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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