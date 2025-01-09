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MMO Kayseri Şube Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

MMO Kayseri Şube Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, basın mensuplarının haklarının önemine vurgu yaptı ve onlara sağlık, mutluluk diledi.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol'un mesajı şu şekilde:

"10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanun ile yürürlülüğe giren, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bugün, sizlerin çalışma hak ve hürriyetlerinizin yasal zeminde kabul edildiği önemli bir gündür. Bilindiği üzere, halkımızın düşüncesi, sorusu, hissiyatı, haykırışı, endişesi, sevinci, coşkusu basın aracılığıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Zamanla bilginin yayılma hızının da önemli derecede artarak devam ettiği günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu bilinçle ve iradeyle Kamuoyunu aydınlatmak için fedakarca çalışan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçeklere ayna tutan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür. Bu duygu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın milletin müşterek sesidir." bilinciyle bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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