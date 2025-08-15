MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Cumhuriyetin 102. yılına özel sergi

Makine Kimya Endüstrisi ( Mke ) İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Cumhuriyetin 102. yılına özel "Tophane-i Amireden İmalat-ı Harbiye'ye Mke" temalı özel bir fotoğraf sergisi düzenliyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi arazilerinden 600 bin metrekarelik bir bölümü savunma sanayiinde kullanılmak üzere bağışladığını belgeleyen orijinal bağış makbuzu, ilk kez kamuoyunun ziyaretine sunuldu.

Açılış kapsamında ayrıca, "Tophane-i Amireden İmalat-ı Harbiye'ye MKE" temalı özel bir fotoğraf sergisi de sanat ve tarih severler ile buluştu. Sergide, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan savunma sanayi mirası, MKE'nin arşivinden ve koleksiyonlarından seçilen karelerle ziyaretçilere aktarıldı.

Tarihi dokusunu koruyan İmalat-ı Harbiye Müzesi, geçmişten bugüne milli savunma sanayi yolculuğunun en önemli tanıklarından biri olmayı sürdürüyor. Cumhuriyetin 102. yılında açılan bu sergi, hem tarih bilincini pekiştiriyor hem de MKE'nin köklü mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

"Geçmişimizin birikimini bugünün imkanları ile tamamlayarak yarına aktarmak bizlere düşen en büyük sorumluluktur"

Açılış konuşması yaparak savunma sanayinin gelişmesi için durmadan çalıştıklarını söyleyen MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, "Bugün burada tarihimizin çok özel bir sayfasını sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi arazisinin büyük bir bölümünü silah ve mühimmat fabrikası olarak tahsis etmesine dair belgeyi bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu belge yalnızca geçmişimize dair bir hatırlatma değil bağımsızlık iradesinin milli sanayi vizyonu ve üretim azminin en somut göstergesi olarak biraz sonra sizlere sunacaktır. Atatürk'ün bu kararı kendi ordusunu kendi kaynaklarıyla güçlendirmesi anlayışını ortaya koyması, yerli ve milli sanayimizin temellerinin atmış olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün bizler bu öngörüsü ve kararlılığıyla 'Türkiye Yüzyılı'nda milli kabiliyetlerimizi ileri taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda gururla taşıyoruz. Bu sergi sadece bir etkinlik olarak değerlendirilmesin. Tarihimizin, kültürümüzün ve milli hafızamızın canlı bir yansıması olduğunu birazdan göreceğiz. Milletimizin hafızasına kazınmış bu mirası yeniden hatırlatmak, ondan ilham almak ve geleceğe yansıtmak için birlikte bulunuyoruz. Çünkü tarihin ışığında yürüyen toplumlar geleceğe daha güvenli bakar. Tarihini unutan milletler geleceğini de kaybetmeye mahkumdur. Müzemiz şanlı tarihimizin yolunu yakından gözlemlenmesine imkan sağlayacak şekilde, fedakarlıklarla dolu geçmişimizi hatırlatacak şekilde hazırlanmıştır. Geçmişimizin birikimini bugünün imkanları ile tamamlayarak yarına aktarmak bizlere düşen en büyük sorumluluktur. Bizler savunma sanayimizin her alanda gelişmesini, milli üretim gücünün artmasına ve bu gücün genç nesillere aktarılmasına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bugün ilk defa sergilediğimiz, çok kıymetli bir tarihi vesikaya ev sahipliği yapmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz"

MKE Kurumsal İletişim Müdürü Utku Evin, "Askeri tarihimize ve Savunma Sanayiimizin yakın geçmişine ait kıymetli hatıraları, ürünleri ve ürerim alt yapısına ait kesitleri sergilediğimiz MKE İmalat-ı Harbiye Müzemizin böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmasının gururunu yaşıyoruz. Bugün ilk defa sergilediğimiz, çok kıymetli bir tarihi vesikaya ev sahipliği yapmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında kendi arazisinden 600 bin metrekarelik kısmının silah ve mühimmat fabrikası olarak kullanılmasına dair bağış makbuzunu sizlerle buluşturuyoruz. 102 yıl önce kanla ve canla kurduğumuz Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için bugün hala 10 fabrikamız 2 işletme müdürlüğümüz ve Milli Teknoloji Hamlesinden aldığımız güçle kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak üzere gece gündüz demeden çalışıyoruz. İmalat-ı Harbiye'den emanet aldığımız şanlı sancağı daima yükseklere taşımak için mevcut üretim tesislerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Türk çocuklarına atalarını ve şehit kanları ile sulanmış vatan topraklarını bir nebze olsun hatırlatmak amacı ile düzenlediğimiz bu serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait bu tarihi vesikanın ve fotoğraf sergisinin yer aldığı MKE İmalat-ı Harbiye müzesi hafta sonları da ziyaretçilerini kabul edebilecek. - ANKARA