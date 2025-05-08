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Mısır Genelkurmay Başkanı Türkiye'de

Mısır Genelkurmay Başkanı Türkiye'de
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Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa, Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildi. İki ülke arasında askeri diyalog toplantıları yapılması planlanıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısırlı mevkidaşı Khalifa askeri törenle karşılandı. Gürak ile Khalifa'nın ikili görüşmesinin ardından her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısının ilki Genelkurmay Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Korgeneral Khalifa, görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Güler tarafından kabul edildi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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