Haberler

Miras Reddinin Sonuçları: Borçlar Alt Soya Geçebiliyor

Miras Reddinin Sonuçları: Borçlar Alt Soya Geçebiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avukat Tevfik İmamoğlu, mirası reddedenlerin borçlarının alt soylarına geçebileceğini belirtti. Türkiye'de bu durumun daha sık yaşandığını ve mirası reddedenlerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Tevfik İmamoğlu, miras olarak kalan ve reddedilen borcun bir alt soya kalabileceğini söyleyerek, "Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor" dedi.
Dedenin borcunun toruna kalması durumunun mümkün olabileceğini söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Son günlerde vatandaşlarımızdan bu tip şikayetler geliyor. İşte 'Babam mirası reddetmişti, dedemin borcu varmış. Eve kağıt geldi' gibi şikayetler oluyor. Maalesef böyle bir durum mümkün. Çünkü baba mirası reddediyor, çocuk yani alt soy da mirası reddetmediğinde otomatik olarak miras borçlarıyla birlikte çocuğa geçebiliyor. Burada Türk Medeni Kanunu 611. Maddesi konuyu düzenliyor. Mirası reddeden mirasçı, hiç mirasçı olmamış gibi kabul ediliyor ve onun miras hakkı alt soyuna geçiyor. Böyle bir durumda çocuk da mirası reddetmediğinde borçlarıyla birlikte miras otomatikman bir alt soya geçmiş oluyor maalesef" dedi.
İmamoğlu, karşılaşılan durumda 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulabileceğini söyleyerek, "Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen yani borçlu bir mirası kabul etmek istemeyen vatandaşlarımız miras bırakanın ölüm halinden sonra 3 ay içerisinde veya üst soy mirası reddetmişse bunu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak reddi miras beyanında bulunabilirler. Maalesef her zaman miras olarak ev, arsa kalmıyor. Maalesef mirastan maraz doğabiliyor bazen" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Cezaevindeki baba ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.