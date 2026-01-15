Malatya'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Malatya'da camilere akın eden vatandaşlar geceyi dualarla idrak etti.

Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da huzur-u ilahiye yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Malatya'da da yoğun katılımla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Malatya İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camii'nde program düzenlendi. Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Vatandaşlar saf tutarak namaz kıldı.

Programda dua eden Prof. Dr. Safi Arpaguş, özellikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet diledi. Ellerini semaya açan vatandaşlar da bol bol dua etti. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - MALATYA