Haberler

Malatya'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Malatya'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, Kernek Karagözlüler Camii'nde düzenlenen programda dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid okundu.

Miraç Kandili dolayısıyla Malatya'da camilere akın eden vatandaşlar geceyi dualarla idrak etti.

Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da huzur-u ilahiye yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Malatya'da da yoğun katılımla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Malatya İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camii'nde program düzenlendi. Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Vatandaşlar saf tutarak namaz kıldı.

Programda dua eden Prof. Dr. Safi Arpaguş, özellikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet diledi. Ellerini semaya açan vatandaşlar da bol bol dua etti. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe kariyeri bitti! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi