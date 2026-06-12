Kayseri'de miniklerden geri dönüşüm defilesi

Kayseri Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yılsonu programında, anasınıflarındaki öğrenciler geri dönüştürdükleri bayat ekmeklerle hem yemek yaptı hem de geri dönüştürülen materyallerden hazırladıkları kıyafetleri defilede sergiledi.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan anasınıflarındaki öğrencilere dönem boyunca geri dönüşümle ilgili eğitimler verildi. Okulda düzenlenen yılsonu programında minik öğrenciler, kendilerini izlemeye gelen velilere hem bayat ve dönüştürülmüş gıdalardan nasıl yemek yaptıklarını gösterdi hem de geri dönüştürdükleri materyallerden yaptıkları kıyafetleri defile ile sergiledi. Programda minikler eğlenirken, verilen eğitimle de sürdürülebilirlik kavramını uygulamalı şekilde öğrendiler.

Düzenlenen program ile ilgili bilgiler veren Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Eğitimi Atölye ve Alan Şefi Şenay Kiraz, "Bizim programımız geri dönüşümle alakalı. Çocuklarımızda geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu, geri dönüşümün çocukların gelecekteki hayatta ne kadar çok işlerine yarayacaklarını fark edebilmeleri için zaten eskiden beri yaptığımız çalışmalar bunlar. Çocuklar biraz daha farkına varsın, geri dönüşümü kendilerine göre kullansın, eşyalarını ziyan etmesinler diye çabalıyoruz. Bunları öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Geri dönüşümle ilgili daha önceden kullanılmış fakat çöpe atılmayan ve çöpe atılmadan bir atık olmaktan kurtularak bunları bir dönüşüm olarak çocuklar kostüme çevirdiler. Kostümlerini bizlere gösterdiler ve bunlar için çabaladılar, uğraştılar. Kendi elleriyle yaptı çocuklar. Velilerimizle birlikte kendi elleriyle bu çalışmalarını yaptılar. Çocuklarımıza ne diyelim; kendi yaşadıkları ortamda hiçbir şeyi ziyan etmeden kullanmaları, ziyan etmeden işlerine yarar şekilde dönüştürmeyi gözleriyle görerek fark etsinler diye böyle bir çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Aslında bir döneme ve ikinci döneme sığdırılan bir çalışma bu. Yani bir günlük iki günlük çalışma değil bu. Sürekli yaptığımız şeyler. Okulumuzda da dönüşüm kutularımız var. O dönüşüm kutularımıza çocuklar malzemelerini atıyorlar. Gerektiği zaman oradan işte kağıtlarını alıyorlar, artık materyallerini alıyorlar, çalışmalarını alıp yeniden başka bir ürüne dönüştürüyorlar" dedi.

Kiraz, çocukların bu çalışmalarının iyi yanlarını yıllar sonra bile göreceklerini söyleyerek, "Ben şöyle düşünüyorum, gelecek onların. Bu çocuklar gelecek hayatta nasıl bir doğaya gelecekleri ya da nasıl bir toplum içerisinde, doğa içerisinde yaşayacakları kendilerine bağlı. Eğer şimdiden bu dönüşümü fark edip ya da ne diyeyim; fazla atık çıkarmamayı öğrendikleri zaman yıllar sonra çok büyüdükleri zaman işte anneanne, dede, babaanne oldukları zaman bunların faydasını o zaman çok daha iyi görecekler. Belki de bugünleri hatırlayıp onlarda bir kişilik oluşmuş olacak, bilinçaltına yerleşmiş olacak. O yüzden çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı