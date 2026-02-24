Rizeli miniklerden TSK Güçlendirme Vakfı'na anlamlı bağış

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kampanyasına kumbaralarındaki tüm parayı bağışlayan minikler duygulandırırken, yardım zarfına babasının kredi kartını da koyan minik ise gülümsetti.

Rize'de Ardeşen Kaymakamlığı tarafından başlatılan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na destek kampanyası, duygu dolu anlara sahne oldu. 5 yaşındaki Cansu Zenginal ile 4 yaşındaki Melih Çukur, kumbaralarında biriktirdikleri tüm paraları kampanyaya bağışladı. Kendilerine verilen zarfları harçlıklarıyla dolduran minikler, davranışlarıyla takdir topladı. Bağış sırasında konuşan Cansu Zenginal, "Bu paralarımla oyuncak alacaktım ama askerlerimize göndermek istiyorum. Bir sürü para biriktirdim. Kaç param var bilmiyorum" sözleriyle duygulandırdı.

"Askerler alışveriş yapsın" diye yardım zarfına babasının kredi kartını da koymuş

Melih Çukur ise ailesine göstermeden zarfı doldurdu ve babası içerisine ne koyduğunu merak etti. "Zarfı bir boşalt da görelim" diyen baba sonucu görünce kendisini gülmekten alıkoyamadı. Çünkü 4 yaşındaki oğlu Melih, kumbarasındaki bütün parayı koyduğu gibi babasının kredi kartını da askerler alış veriş yapar düşüncesiyle zarfın içerisine koymuştu.

Miniklerin bu anlamlı davranışı büyük beğeniyle karşılandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı