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Minik Umut'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Minik Umut'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde omurilik felci hastası 6 yaşındaki Umut Erim Kaya, polis olma hayalini gerçekleştirmek üzere hayırseverler ve polis ekipleri tarafından sürpriz yapıldı. Umut, kendisini bekleyen polis arabasında keyifli anlar yaşadı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan ve polis olma hayali kuran omurilik felci hastası 6 yaşındaki Umut Erim Kaya'ya dün akşam hayırseverler ile polis abileri sürpriz yaptı. Kapısının önüne gelen ekip arabalarını görünce şaşkına dönen Umut'un bindiği polis arabasında ilk anonsu, "Etrafınız sarıldı, yere yatın" oldu.

Doğuştan Omurilik Felci hastası olan 6 yaşındaki Umut Erim Kaya'nın büyük hayali polis olmak. Umut'un bu istediğini duyan Kocaeli Hayırsevenler Derneği hemen harekete geçerek aile ile irtibata geçti. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından Umut'a dün akşam saatlerinde sürpriz yapıldı.

Ekipler sirenlerle Umut'un evinin önüne gelerek, "Başkomiser Umut, aşağıda bekleniyorsunuz" anonsu yaptı. Balkona çıkan Umut, ekipleri ve evin önünde kendisini bekleyenleri görünce şaşkına döndü. Umut, abilerinin kucağında sokağa çıkarak polis arabasına bildi. Sirenleri çalan Umut'un ilk anonsu, "Etrafınız sarıldı, yere yatın" oldu. Umut kendisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Polis aracına bindirilen Umut'a ekipler Körfez turu attırdı. Toplum Destekli Polis ekipleri Umut'a çeşitli hediyeler verdi. Mahalleli ise polis arabasıyla turlayan Umut'u meşaleler ile karşıladı. Umut'un yaşadığı heyecan ve mutluluk gözlerinden okundu.

Şimdiki hayali İcardi ile tanışmak

Polis abileri, Kocaeli Hayırsevenler Derneği ile mahallelinin yaptığı sürprizin ardından konuşan minik Umut, "Beni başkomiser Umut diye çağırdılar. Çok keyif aldım. Ben polis oldum. Gezdik, şehri turladık, bana hediyeler verdiler" dedi.

Kendisiyle röportaj yapan basın mensubunun, 'Polis olmak mı istiyorsun?' sorusuna ise Umut, "Ben zaten polisim, şu an izinliyim" cevabını verdi.

Umut, şimdiki hayalinin Galatasaray'ın golcüsü İcardi ile tanışmak olduğunu söyleyerek ağladı.

Umut'un hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden, Kocaeli Hayırsevenler Derneği'nden Musa Çakıcı, "Yaklaşık 1-1.5 ay önce Umut kardeşimizin ihbarı bize geldi. Biz aileyi tespite gittik. Umut kardeşimizin en büyük hayali polis olmaktı. Gerekli yerlere bu dileği söyledik. Hemen polis ekiplerini ayarladılar. Polis ekiplerinin eşliğinde, derneğimizde Umut'un doğum gününü kutladık, polis kıyafeti hediye ettik" dedi.

Oğlunun en büyük hayalinin polislik olduğunu ifade eden anne Tülay Özbek, "Çok büyük hayaliydi. Nasip olmayacak bir şeyi gerçekleştirmeye çalıştılar. Kendisi ve bizleri çok mutlu ettiler. Umut doğuştan spina bifida ve hidrosefali hastası. Yürümeyen, ömrü hayatı boyunca belki de hiç yürüyemeyecek bir çocuk. Kocaeli Hayırsevenler Derneği, Körfez Kaymakamlığı ile Körfez Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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