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Minik sporcular sahnede hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Minik sporcular sahnede hayran bıraktı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Spor Okulları tarafından düzenlenen jimnastik sezon finali gösterisine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Spor Okulları tarafından düzenlenen jimnastik sezon finali gösterisine katıldı.

Düzenlenen final gösterisine Başkan Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu da katıldı. Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen jimnastik sezon finali gösterisinde minik sporcular performanslarıyla seyircilerden tam not aldı. Başkan Bakkalcıoğlu, gösterinin ardından minik sporculara katılım belgesi takdim etti. - BİLECİK

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