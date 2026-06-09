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Bir kitapla başlayan iyilik yolculuğu, SMA hastası Bala İkra'ya umut oldu

Bir kitapla başlayan iyilik yolculuğu, SMA hastası Bala İkra'ya umut oldu
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Erzurum'da ilkokul öğrencileri, okudukları kitaptan ilham alarak düzenledikleri hayır çarşısından elde ettikleri geliri SMA hastası Bala İkra bebeğe bağışladı.

Erzurum'da Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Sınıf öğretmeni Reyhan Uçgun'un rehberliğinde tanıştıkları yazar Metin Özdamarlar'ın İyilik Timi adlı kitabından etkilenen minikler, okudukları hikayeyi gerçek hayata taşıyarak anlamlı bir iyilik hareketi başlattı.

Ailelerinin de desteğini alan öğrenciler, okulda bir hayır çarşısı düzenledi. Büyük bir heyecan ve özveriyle hazırlanan hayır çarşısında gün boyunca satış yapan öğrenciler, elde edilen gelirin tamamını SMA hastalığıyla mücadele eden Erzurumlu bebek Bala İkra'ya bağışladı.

Düzenlenen etkinliğe katılan okul müdürü Köksal Budak da öğrencilerin bu duyarlı davranışını takdir ederek onları tebrik etti. Çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazanmalarının önemine dikkat çeken Budak, bu tür çalışmaların toplum adına umut verici olduğunu ifade etti.

Gün boyunca iyilik için emek veren 3-A sınıfı öğrencileri ise, ihtiyaç sahibi bir bebeğe destek olmanın mutluluğunu öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Bir kitapla başlayan bu anlamlı yolculuk, minik yüreklerin büyük iyiliklere vesile olabileceğini bir kez daha gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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