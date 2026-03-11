Haberler

Bayrak nöbeti tutan minik öğrenciler Vali Hatipoğlu'nun konuğu oldu

Bayrak nöbeti tutan minik öğrenciler Vali Hatipoğlu'nun konuğu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde rüzgar nedeniyle yere sarkan Türk bayrağını korumak için çaba gösteren 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ve 9 yaşındaki Özge Genç, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından ağırlandı ve ödüllendirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yere sarkan Türk bayrağının kirlenmemesi için dakikalarca başında nöbet tutarak gönülleri fetheden minik öğrenciler Azad Tatlıdilli ve Özge Genç, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından ağırlandı.

Kovancılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve rüzgarın etkisiyle sarkan Türk bayrağını havada tutmak için büyük bir gayret gösteren iki minik öğrencinin görüntüsü tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. 7 yaşındaki Azad Tatlıdilli ile 9 yaşındaki Özge Genç'in bu örnek davranışı Elazığ Valiliği tarafından ödüllendirildi. Vali Numan Hatipoğlu, makamında kabul ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocukların sergilediği bu duyarlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Minik öğrencilerimizin bayrak sevgisi hepimize büyük bir ders verdi" dedi.

Ziyaret sırasında çocukların ailelerini de tebrik eden Vali Hatipoğlu, vatan ve bayrak sevgisiyle yetişen bir neslin Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu vurgulayarak, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz