'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon: 107 şahıs tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. 107 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve elebaşılığının A.A. isimli şahsın yaptığı belirlenen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni bir soruşturma başlatıldı. 28 Ocak tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 şahsın silahla yaralandığı eylem, 7 Mart günü Kocaeli'nde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 şahsın yaralandığı, 23 Mart'ta, İzmir Buca'da, yaşanan silahla tehdit eylemi, 27 Mart günü İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen silah yakalatma eylemi, 4 Nisan'da, Samsun Havza'da yaşanan uyuşturucu madde ticareti eylemi, 13 Nisan'da Büyükçekmece'de meydana gelen 1 şahsı silahla yaralamaya teşebbüs eylemi, 26 Nisan günü Küçükçekmece'de, 'nitelikli yağma', 'silahla yaralama' ve 'kişiyi alıkoyma' suçlarına karışan, 5 Haziran'da Bursa Osmangazi'de uyuşturucu madde ticareti eylemi ve 7 Temmuz'da Bağcılar'da bir şahsa yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemlerini örgütle bağlantılı şahısları gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 ilde 107 şahsa yönelik operasyon

Şahısların tespiti yönelik başsavcılıkça yürütülen çalışmalarda, 107 şahıs tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden 31'inin cezaevinde olduğu, ortaya çıktı. Polis ekiplerince, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl ve Şanlıurfa'da 93 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısları yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı