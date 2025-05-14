Minik Öğrenciler Sanat Atölyesinde Buluştu

Palandöken ilçesindeki Yenikent Anaokulu öğrencileri, Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesinde kültür ve sanata olan meraklarını giderdiler.

Okul öncesi öğretmeni Elif Emirleroğlu'nun yürüttüğü "Tuzdan Tarihe; Minik Ellerden Erzurum" projesi kapsamında minik öğrenciler, yaptığı birbirinden değerli maketlerle haklı ün kazanan Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesinde buluştu. Doğan Hattatoğlu'nun zarafet ve sabırla harmanlanmış olduğu sanat dünyası, çocuklar için ilham verici bir deneyime dönüştü. Hattatoğlu'nun yıllar içinde geliştirdiği ve yaşattığı sanatı, onun Erzurum'a ve kültürel mirasa olan bağlılığını gözler önüne serdi. Atölyede sergilenen eserler arasında yer alan tarihi yapılar, figürler ve semboller, proje kapsamında çocukların yapacağı seramik çalışmalarına ışık tuttu. Daha sonra öğrenciler tuz seramiği kullanarak bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.

Minik konuklarına atölyesini açan ve kültürel birikimini paylaşan sanatçı Doğan Hattatoğlu'na teşekkür eden Okul Müdürü Sevnur İçyar, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kültürel değerlere sahip çıkmalarının büyük bir kazanım olduğunu bildirdi. Sevnur İçyar, öğrencilerin bu yöndeki çabalarını her zaman teşvik ettiğini de sözlerine ekledi. - ERZURUM