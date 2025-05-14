Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

Minik Öğrenciler Sanat Atölyesinde Buluştu

Minik Öğrenciler Sanat Atölyesinde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken'deki Yenikent Anaokulu öğrencileri, Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu'nun atölyesinde 'Tuzdan Tarihe; Minik Ellerden Erzurum' projesi kapsamında sanatı deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Hattatoğlu'nun rehberliğinde tuz seramiği çalışmaları gerçekleştirdi.

Palandöken ilçesindeki Yenikent Anaokulu öğrencileri, Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesinde kültür ve sanata olan meraklarını giderdiler.

Okul öncesi öğretmeni Elif Emirleroğlu'nun yürüttüğü "Tuzdan Tarihe; Minik Ellerden Erzurum" projesi kapsamında minik öğrenciler, yaptığı birbirinden değerli maketlerle haklı ün kazanan Doğan Hattatoğlu'nun sanat atölyesinde buluştu. Doğan Hattatoğlu'nun zarafet ve sabırla harmanlanmış olduğu sanat dünyası, çocuklar için ilham verici bir deneyime dönüştü. Hattatoğlu'nun yıllar içinde geliştirdiği ve yaşattığı sanatı, onun Erzurum'a ve kültürel mirasa olan bağlılığını gözler önüne serdi. Atölyede sergilenen eserler arasında yer alan tarihi yapılar, figürler ve semboller, proje kapsamında çocukların yapacağı seramik çalışmalarına ışık tuttu. Daha sonra öğrenciler tuz seramiği kullanarak bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.

Minik konuklarına atölyesini açan ve kültürel birikimini paylaşan sanatçı Doğan Hattatoğlu'na teşekkür eden Okul Müdürü Sevnur İçyar, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kültürel değerlere sahip çıkmalarının büyük bir kazanım olduğunu bildirdi. Sevnur İçyar, öğrencilerin bu yöndeki çabalarını her zaman teşvik ettiğini de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Olaylı maçta yeni gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.