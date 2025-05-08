DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi

Minik Öğrenciler için Trafik Haftası Etkinliği

Minik Öğrenciler için Trafik Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerinde minik öğrencilere trafik kuralları ve güvenli yolculuk hakkında bilgi verildi. Etkinlikte trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü trafik büro amirliği tarafından minik öğrencilere yönelik anlamlı bir alan gezisi düzenlendi

Geziye katılan anaokulu ve ilkokul öğrencileri, trafik kurallarının önemi, güvenli yolculuk ve yaya güvenliği konusunda bilgilendirildi. Etkinlik boyunca öğrencilere trafik ışıklarının ve levhalarının anlamları anlatılırken, emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi vurgulandı. Ayrıca, öğrenciler trafik polislerinin günlük görevleri hakkında bilgi alarak, trafik denetimlerinde kullanılan ekipmanları yakından inceledi.

Gezi sırasında polis araçlarını da görme fırsatı bulan çocuklar, siren seslerini dinleyip, trafik telsizleri üzerinden yapılan anonsları büyük bir merakla izledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.