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Minik Öğrenciler Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Oldu

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Şanlıurfa'da anaokulu öğrencileri, Orman Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. TEMA Vakfı ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara doğa sevgisi aşılandı.

Minik eller fidan dikerek geleceğe nefes oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da orman haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında doğa sevgisini küçük yaşta aşılamak amacıyla TEMA Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle bir etkinlik düzenlendi. Süleymaniye Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere fidan dikimi uygulamalı olarak öğretildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler önce fidan dikiminin aşamalarını uzmanlardan dinledi. Ardından öğretmenleri eşliğinde kendi elleriyle çukur kazıp fidan diktiler ve fidana can suyu verdiler. Ayrıca, dikilen fidanların sağlıklı büyümesi için yanlarına destek çubukları da eklendi.

Etkinlikten büyük keyif alan öğrenciler, doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, fidan dikmenin önemini de kavradılar. Okul öğretmenlerinden Fidan Çetiner, etkinliğin öğrenciler için kalıcı bir eğitim olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz fidan dikmeyi uzman kişilerden öğrenerek unutulmaz bir deneyim yaşadı" dedi.

Hilal Nur Yeşer ise, "Sınıflarda teorik olarak öğrettiğimiz bilgileri çocukların uygulamalı olarak görmesi, öğrenmelerini kalıcı hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Yerel
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