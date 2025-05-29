Minik Öğrenciler Arkeolojik Kazı Yaparak Tarihi Öğrendi

Minik Öğrenciler Arkeolojik Kazı Yaparak Tarihi Öğrendi
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Bilecik Türkoğlu Mini Akademi Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde temsili kazı çalışması yaptırıldı. Uzman arkeologlar eşliğinde tarihi eserler keşfeden çocuklar, müzede sergilenen eserlere de göz attı.

Bilecik Türkoğlu Mini Akademi Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde temsili kazı çalışması yaptı.

Müzeler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, müze bahçesinde bulunan kazı alanında uzman arkeologlar eşliğinde çeşitli eserler keşfetti. Kazı çalışmasının ardından müzeyi gezen çocuklar, sergi salonlarında yer alan eserleri inceledi.

Müzede kronolojik sergileme tekniği uygulanarak Paleolitik, Neolitik, Tunç, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler ziyaretçilere sunuluyor. Arkeoloji salonlarında ağırlıklı olarak Roma dönemine ait eserler sergilenirken, etnografya salonlarında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair tasvirler, oba ve ev yaşantısından kesitler ile Bilecik yöresine özgü giysi ve süs eşyaları yer alıyor. Müze ayrıca, Bilecik ve ilçelerindeki sivil mimari örneklerine ait görselleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Yetkililer, etkinliğin çocukların tarih bilincini geliştirmesi ve kültürel mirasa ilgilerini artırması açısından önemli olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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