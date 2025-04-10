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Minik Öğrenciler Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Minik Öğrenciler Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti
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Sinop 15 Eylül Anaokulu Gelincikler Sınıfı öğrencileri, Sağlık Haftası ve Polis Haftası kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek acil durumlar hakkında bilgi aldı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Sinop 15 Eylül Anaokulu Gelincikler Sınıfı öğrencileri, 7-13 Nisan Polis Haftası ve Sağlık Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Etkinliği çerçevesinde, minik öğrenciler 122 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek hem keyifli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Ziyaret esnasında çocuklar, 112 ekibi çalışanları tarafından balonlar ve çeşitli sürprizlerle karşılandı. 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılarak çocuklara acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Minikler, çağrı merkezi içerisindeki birimleri gezerek görevlilerin çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de acil durumlarla ilgili farkındalık kazandı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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