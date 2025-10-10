Minik Kalplerden Anneye Duygu Dolu Etkinlik

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Burgulu İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, hayatın en anlamlı kelimesi olan "Anne" için duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kalp şeklinde kağıtlara "Anne" kelimesini yazarak annelerine olan sevgilerini ifade etti. Minik yüreklerin özenle hazırladığı bu anlamlı çalışmalar, sınıfta renkli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Etkinlik boyunca öğrenciler hem yazdıkları kelimelerle hem de çizdikleri küçük kalplerle sevgilerini anlatmaya çalıştı. Kimi öğrenciler "Canım annem seni çok seviyorum" sözleriyle duygularını kağıda dökerken, kimi de kalemini ilk kez bu kadar anlamlı bir kelime için kullandı.

1/A sınıfında yapılan etkinlik, çocukların duygu dünyalarına dokunurken aynı zamanda annelik kavramının ne kadar özel ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Duygusal anlara sahne olan etkinlik sonunda öğrenciler, annelerine sevgilerini yazdıkları kağıtları gururla sergiledi. - AĞRI